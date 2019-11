A Firenze tutto Schubert con il Quartetto di Fiesole

Tutto Schubert mercoledì 6 novembre all’Auditorium della Fondazione CR Firenze (ore 21) insieme al Quartetto di Fiesole, impreziosito per l’occasione dal violoncellista Marco Dalsass, nell’ambito del festival I Concerti della Liuteria Toscana.

Viaggio agli albori del romanticismo, attraverso due pagine mature del compositore viennese, il “Quintetto per archi op 163 ” e il " Il Quintetto per archi in do maggiore D.956”, quest’ultimo completato pochi mesi prima della scomparsa.

Ospite speciale al violoncello, come detto, sarà Marco Dalsass: gran cultore del repertorio barocco, si è formato con Enrico Egano, Antonio Janigro e Rocco Filippini. Dalsass vanta una lunga carriera concertistica a livello internazionale ed è tra i fondatori del NovArtBaroqueEnsemble.

Concerti ai maggiori festival internazionali e uscite discografiche segnano anche il percorso del Quartetto di Fiesole, nato trenta anni addietro sotto la guida di Piero Farulli. La formazione attuale è composta da due membri fondatori, la violinista Alina Company e la violoncellista Sandra Bacci, a cui si sono aggiunti, nel 2016, Simone Ferrari al secondo violino e Flaminia Zanelli alla viola.

Dopo aver utilizzato per molti anni strumenti del 1700, il Quartetto di Fiesole ha scelto di suonare strumenti Marino Capicchioni – liutaio originario di San Marino, attivo fino al 1977 - per avere un’omogeneità che in altre combinazioni sarebbe stata meno pronunciata.

Si tratta di strumenti di grande raffinatezza e pregio, tutti presenti in svariate pubblicazioni e appartenenti alla produzione matura. Il violino di Alina Company, del 1971, è stato per 45 anni in collezione e conserva i tratti originali dell’autore, infatti non sono stati sostituiti neanche anima e ponticello. Altro esempio luminoso della liuteria del maestro è il violino di Simone Ferrari, del 1953.

La viola suonata da Flaminia Zanelli, del 1950, e il violoncello dell’anno 1962 suonato da Sandra Bacci, costituiscono riferimenti rappresentativi dello stile dell’autore.

In collaborazione con i Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze.

In programma a Firenze da ottobre a dicembre 2019, i Concerti della Liuteria Toscana celebrano l’arte liutaria di ieri di oggi. Alcuni strumenti, di valore storico, sono stati restaurati proprio la rassegna e risuoneranno per la prima volta dopo decenni.

Ingresso posto unico 5 euro (consigliata la prenotazione al numero 055.538.4001 o via mail a emanuele.barletti@fondazionecrfirenze.it, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio). Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Aqua Project Firenze che svolge attività terapeutiche rivolte a varie disabilità utilizzando la pratica subacquea. Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.

Il festival è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

Fonte: ufficio stampa

