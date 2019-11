Gli studenti di San Miniato a Rimini con Tecnoambiente Spa per Ecomondo

Si apre domani Ecomondo a Rimini, la grande kermesse della green economy. Tra le aziende toscane che ne saranno protagoniste c'è Tecnambiente Spa, società di Ponte a Egola, nel pisano, 30 dipendenti.

Un'azienda impegnata nel recupero e nell'avviamento a riciclo e riuso di scari industriali e che tra varie linee si è specializzata anche nel recupero del sale quale scarto della conservazione delle pelli. Importante è anche il lavoro della società di Ponte a Egola, nel pisano, sulla plastica derivante da contenitori di prodotti chimici. Uno dei temi portanti di questa edizione della fiera è infatti “Prevenire lo smaltimento dei rifiuti è più sostenibile e meno costoso”, dove si analizzano e si mira a sviluppare tecniche sostenibili (ed economicamente vantaggiose) per ridurre la componente di rifiuti inorganici come imballaggi e materiali simili, favorendo l'adozione di concetti ecologici innovativi. Ma in particolare Ecomonddo quest'anno riserva un focus particolare al tema della plastica.

Qual è il futuro di questo materiale sempre più al centro dell'attenzione per il suo notevole impatto ambientale? Quali sono le alternative più innovative e sostenibili? Su questo fronte l'azienda di Ponte a Egola da anni è concentrata su un particolare segmento, quello dei fusti che hanno contenuto appunto prodotti chimici per conceria; tutti questi imballaggi in plastica e ferro tornano a nuova vita: fusi nuovamente in oggetti di uso quotidiano o in arredo urbano e materiale per l'edilizia.

Durante Ecomondo Tecnoambiente Spa ospiterà alcune scolareste di San Miniato per lezioni "sul campo" dedicate all'ambiente.

La fiera di Rimini si chiude l'8 novembre.

Tutte le notizie di San Miniato