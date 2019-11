Immagine in movimento, convegno con gli esperti a Palazzo Boilleau

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre nell'aula magna di Palazzo Boilleau a Pisa (Via Santa Maria, 85) si svolgerà il convegno “Immagine in movimento” con la partecipazione di storici dell’arte, studiosi del cinema, della televisione e dei media, videoartisti, progettisti e animatori. Nel corso della due giorni le immagini saranno analizzate sotto vari punti di vista - come oggetto visivo, mentale, soggettivo e collettivo - con uno sguardo anche alla rete e ai social. L’iniziativa fa parte del progetto di ricerca dell’Università di Pisa “La mutevole ambivalenza epistemologica delle immagini” di cui è responsabile la professoressa Maria Antonella Galanti.

Fonte: ufficio stampa

