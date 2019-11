Incendio in camera da letto a Seano

A Seano di Carmignano questa mattina intorno alle 10.30 è divampato un incendio di ridotte dimensioni in un appartamento al secondo piano di un condominio di via Marconi. I vigili del fuoco di Prato si sono adoperati per spegnere in breve tempo le fiamme, rimaste circoscritte alla sola camera da letto. In casa non vi era nessuno. Successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sono in corso di accertamento le cause dell’evento.

