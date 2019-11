Un brutto incidente è avvenuto sulla A11 in direzione Firenze. Alle 17.15 al km 12 un mezzo pesante e due vetture si sono scontrati, per cause ancora da accertare. Sei persone sono stati coinvolte nel sinistro, ma sono uscite tutte in autonomia dai propri mezzi prima dell'arrivo dei soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, che hanno messo in sicurezza la zona. In seguito presenti anche forze dell'ordine e sanitari.

Fonte: ufficio stampa

