Incidente questa mattina a Firenze, in viale Michelangelo. Una 12enne e due 15enni sono rimaste ferite in modo lieve in un tamponamento tra l'auto guidata dalla madre e il mezzo che le precedeva. Le 15enni sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, la 12enne è stato portata al pediatrico Meyer. Si sono registrate lunghe code nella zona. Sul posto anche la municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze