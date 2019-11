Domani sarà presentato il gruppo consiliare di Italia Viva in Regione Toscana: ne fanno parte come annunciato Stefano Scaramelli, che sarà presidente, ed Elisabetta 'Titta' Meucci, entrambi ex Pd, che farà la vice e tesoriere. Annunciato anche ieri che l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi farà parte della squadra, allargando la coalizione del presidente Rossi con la presenza del nuovo movimento fondato da Matteo Renzi.

