Per le celebrazioni del 4 novembre studenti in piazza a Fucecchio

Trasmettere ai giovani i valori della memoria e dell’unità nazionale ma anche del sacrificio di coloro che si sono battuti per la libertà. E’ il messaggio che questa mattina l’amministrazione comunale, con il sindaco Alessio Spinelli, ha voluto rivolgere ai tanti studenti presenti in occasione della prima delle due commemorazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

“Abbiamo ritenuto molto importante – spiega il sindaco – coinvolgere i ragazzi in questa cerimonia. Quella odierna è una ricorrenza che celebra le nostre forze armate e il sacrificio di tanti giovani che persero al vita durante la prima guerra mondiale. E’ fondamentale ricordare ai più giovani questi momenti così significativi della nostra storia. Momenti che portarono al compimento dell’Unità d’Italia, con l’annessione di Trento e Trieste, ma che dimostrarono come la guerra e i nazionalismi non fossero la soluzione ai problemi. Anzi furono la causa di un inasprimento delle tensioni, tanto 21 anni dopo si arrivò ad un’altra guerra su scala mondiale”

La cerimonia si è tenuta in piazza XX Settembre presso il Monumento ai Caduti insieme ai Carabinieri della stazione di Fucecchio guidati dal maresciallo Pietro Pirina, alla Polizia Municipale, all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Auser, all’Anmil, agli assessori Daniele Cei e Emiliano Lazzeretti e al consigliere comunale Sabrina Ramello e ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti con le classi quinte della scuola primaria Giosuè Carducci e la classe terza E della scuola media Montanelli Petrarca, insieme ai rispettivi insegnanti.

Le celebrazioni proseguiranno domani alle ore 10.15 in piazza della Chiesa a Galleno dove, oltre alla autorità, saranno nuovamente presenti gli studenti: in particolare quelli delle scuola primaria Collodi di Querce e delle scuola primaria 1° Maggio di Galleno.

