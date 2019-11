Lucca Comics & Games, 41mila euro in beneficenza

Oltre 41mila euro in beneficenza. Anche questo è Lucca Comics and Games. Come ogni anno infatti l'area performance onlus a Lucca Comics & Games organizza con i più grandi artisti illustratori fantasy ospitati nel padiglione Carducci, un'asta di beneficenza degli originali realizzati per l'occasione.

L'assegno simbolico di 41.287 euro ricavati dall'asta dello scorso anno è stato consegnato, alle associazioni destinatarie, prima di dare il via alla nuova edizione dell'asta indetta per quest'anno, in collaborazione con Katawiki. Destinatari della somma, designati dalla stessa Onlus Area Performance sono Il reparto di pediatria dell'ospedale di Lucca, il cui progetto di collaborazione sarà ampliato al resto delle strutture Asl Toscana nord ovest, la Comunità di S. Egidio ed Emergency.

Fonte: ufficio stampa Lucca Comics and Games

