Pontorme piange 'Gazzetta', è scomparso Luciano Giani

È scomparso Luciano Giani, figura importante per la storia recente di Pontorme. Conosciuto da tutti come Gazzetta, è venuto a mancare nelle ultime ore e lascia la moglie e una figlia. Giani era molto conosciuto a Empoli e soprattutto a Pontorme, dato che era uno dei soci più assidui del Borgo Pontormese.

L'associazione lo ha ricordato con un post su Facebook e lo stesso ha fatto il sindaco Brenda Barnini, che ha parlato dell'amore di Giani per la sua città e per il calcio, passione che lo ha sempre contraddistinto.

"Caro Gazzetta tu sei uno di quelli a cui posso dire davvero grazie dal profondo del cuore perché mi hai insegnato più te su come ci si deve relazionare alle persone, sull'importanza dei rapporti umani, sulla politica fatta sempre per passione e mai per interesse di mille altri soloni" è il commiato di Barnini.

