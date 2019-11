Maltempo, codice giallo per temporali e vento su tutta la regione

Peggioramento delle condizioni meteo previsto a partire dalla serata di oggi, lunedì, e per tutta la giornata di domani, martedì, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la regione per temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani; sempre esteso a tutta la regione per vento, dalle 13 di oggi fino alla mezzanotte di domani; sempre per temporali forti ma limitato a Lunigiana, bacino Serchio e Versilia dalle 20 di oggi fino alle 17 di domani ed infine per mareggiate su tutta la costa dalle ore 13 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Il nuovo peggioramento, attesa dalla serata di oggi con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, riguarderà inizialmente le zone di nord ovest. Nel corso della notte e nella mattinata di domani, le precipitazioni tenderanno ad interessare anche le zone centrali della regione e nel pomeriggio quelle centro meridionali, mentre tenderanno a esaurirsi sulle zone di nord ovest. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Per tutta la giornata di domani, previsti anche venti sostenuti di Libeccio con possibili forti raffiche più probabili in Arcipelago, in Appennino (in particolare crinali e versanti adriatici), lungo la costa e sui crinali collinari centro meridionali e localmente sulle rimanenti zone. Oggi e domani, martedì mare tra molto mosso e temporaneamente e localmente agitato su tutti i settori.

Rischio mareggiate nel Livornese

In base all'ultimo avviso della Protezione civile regionale, emesso alle ore 12.57 di oggi, lunedì 4 novembre, risulta una condizione di criticità con codice giallo su tutto il territorio della Toscana, valida fino alla mezzanotte di domani, martedì 5 novembre.

In particolare, per la città di Livorno l'avviso di criticità codice giallo riguarda la possibilità di forti temporali, vento e mareggiate, con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Declassata a criticità gialla, quindi, l'allerta arancione per mareggiate in vigore fino alle ore 13 di lunedì 4 novembre.

La Polizia Municipale, dopo la pulizia effettuata dalle squadre di Aamps, ha provveduto, intorno alle ore 15 di oggi, lunedì 4 novembre, a riaprire il viale Italia, rimasto chiuso dalle ore 1.30 di questa notte per via di onde molto alte (5-6 metri) che hanno portato sulla strada detriti anche pesanti.

La Protezione civile comunale, da sabato 2 novembre, giorno nel quale ha piovuto costantemente, monitora il territorio e in particolare la situazione di fiumi e rii.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dall’autorità di protezione civile locale (Comune) e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge e temporali:

· Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

· La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

· Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

· Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

· Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forti mareggiate:

· Tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteomarine tramite radio, TV, siti web istituzionali.

· In caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi.

· Evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare.

· Balneazione vietata.

· Mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

· Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa o battigia.

Come comportarsi in caso di forte vento:

· Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

· Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

· Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

· Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

· Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

· Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

