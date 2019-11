Meningite, 48enne ricoverata a Lucca

Aveva un forte mal di testa che non accennava a placarsi, per questo una 48enne si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Ora la donna, residente a Lucca, è ricoverata per meningite nel reparto di malattie infettive e sarebbe in buone condizioni generali. Assenti altri sintomi della meningite come la febbre. In seguito agli accertamenti è stata emessa una diagnosi per sepsi meningococcica. Oggi è stato chiesto all'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze la conferma e la tipizzazione del meningococco, che saranno rese note nelle prossime ore. E' stato nel frattempo messo in atto il consueto percorso della profilassi. Sono quindi state predisposte le misure necessarie per chi ha avuto contatti più stretti e prolungati con la donna.

