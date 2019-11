Raduno clandestino, per la morte di un 16enne a Montelupo 14 indagati

Per la morte del 16enne Umberto Barbieri, avvenuta il 26 novembre 2017 durante una gara clandestina a Fibbiana di Montelupo Fiorentino, ci sono 14 indagati per organizzazione e partecipazione di gare illegali con veicoli a motore. Questi indagati rischiano dai 6 ai 12 anni. Anche i due giovani che sono rimasti coinvolti nello scontro in cui il minore perse la vita sono indagati, ma costoro avevano ottenuto dal gip per i minorenni la messa alla prova ai servizi sociali per 8 e 12 mesi con sospensione del procedimento a loro carico. La procura per i minori ha chiuso le indagini e ha dato notifica agli interessati. I due ragazzi e il 16enne deceduto nello scontro erano in sella a due mezzi di cilindrata 125 cc e uno di 300 cc. La polizia municipale dell'Unione dei Comuni intervenne per i rilievi e affermò che erano presenti circa 200 persone ad assistere alla gara finita in tragedia.

