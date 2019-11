Nuovi lampioni a led tra Cerreto Guidi e Stabbia

Sono complessivamente 19 i vecchi corpi illuminanti sostituiti in questi giorni con lampade a LED, in Via Pianello Val Tidone a Cerreto Guidi e nel primo tratto di Via Mazzini, a Stabbia.

Da tempo l’Amministrazione comunale è impegnata in un più vasto progetto di efficientamento energetico che punta alla sostituzione di buona parte dei punti luce dislocati sul territorio.

Utilizzando le nuove tecnologie a LED si riducono i consumi abbassando i costi sull’illuminazione che rappresentano una voce importante nelle spese comunali.

L’intervento di adeguamento dei punti luce con la sostituzione di corpi illuminanti tradizionali con altri di ultima generazione, proseguirà nelle prossime settimane anche in altre zone del territorio comunale di Cerreto Guidi.

“Quello sulla pubblica illuminazione è considerato dall’amministrazione comunale un investimento necessario per risparmiare energia e ridurre l’inquinamento - commenta il sindaco Simona Rossetti - inoltre i nuovi corpi illuminanti sono preziosi per assicurare una maggiore sicurezza e una sempre migliore vivibilità del territorio”.

