Perseguita la ex e si presenta a casa sua: arrestato 44enne

Si è presentato alla porta dell'ex compagna con cui aveva avuto una relazione durata un paio di mesi facendosi aprire il portone condominiale da altre ignare persone, poi le ha intimato di farlo entrare colpendo con calci e pugni la porta. La donna ha quindi chiamato i carabinieri che hanno fermato l'uomo mentre rovesciava a terra alcuni vasi di fiori presenti sul pianerottolo. È accaduto a Firenze in via Zanella, intorno alle ore 16.30 di ieri. L'uomo, un 44enne italiano, è stato denunciato per atti persecutori. Da quanto si apprende l'uomo aveva avuto una relazione iniziata lo scorso agosto e terminata dopo un paio di mesi a seguito di aggressioni e frequenti liti dovute all’abuso di sostanze alcooliche da parte dell’ex compagno.

Dopo aver accertato che anche nelle settimane passate si sono verificati analoghi episodi e che l’uomo anche nel corso di una precedente relazione ha assunto un comportamento vessatorio per il quale è stato sottoposto anche a misure cautelari, il 44enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di atti persecutori, ed associato presso la casa circondariale di Sollicciano

Tutte le notizie di Firenze