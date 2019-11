I più letti della settimana: gli amarcord della maturità e gli aggiornamenti sul maltempo

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 28 ottobre 2019 e domenica 3 novembre 2019.

Il grave incidente avvenuto a Certaldo, nel quale è rimasta coinvolta in modo grave una 26enne di Poggibonsi, è tra gli articoli più letti della settimana, così come pure quello su un cinquantenne che si è tolto la vita nel comprensorio. È di ieri invece l'articolo con gli aggiornamenti sul maltempo che si è abbattuto tra il comprensorio del cuoio, la Valdera e il Livornese: superati i 10mila click. Una bella notizia che inaspettatamente ha raccolto ampio consenso riguarda il pranzo dei 50 anni dalla maturità a Empoli, un amarcord davvero sorprendente avvenuto a Empoli che ha sfiorato i 6.800 click. Anche l'attenzione alla viabilità in Fi-Pi-Li è tra gli argomenti più sentiti da parte dei lettori di gonews.it: l'incidente che ha provocato l'uscita obbligatoria a Empoli è stato letto più di 6mila volte. Chiudono gli aggiornamenti sulla 19enne che ha perso la vita in discoteca a Sovigliana e una notizia più curiosa: quella di un uomo denunciato perché segnalava la presenza della pattuglia dei carabinieri con i fari abbaglianti.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

Ha scatenato un turbinio di polemiche l'articolo del blog 'I'Giro d'Empoli' di Marco Mainardi in risposta al servizio di Rete4 sulla criminalità e i richiedenti asilo a Empoli, lo potete rileggere qui. Tra le liete notizie abbiamo i 7 parti in una notte all'ospedale di Massa, un evento più unico che raro in tempi di decrescita demografica, a seguire anche l'intervista alla coppia di San Miniato e San Casciano in procinto di partire per la Cina in bicicletta. Ottobre è tempo di reunion tra ex compagni di classe, perché anche quelli della 'maturità del '79' al Pontormo di Empoli sono diventati protagonisti di una notizia che ha ottenuto molti click. Infine torniamo sulla politica con la notizia di marito e moglie assunti con lo stesso ruolo in due comuni diversi, San Miniato e Santa Croce.

