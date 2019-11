Polemiche Poggianti su Rete4, Bagnai (Cdx): "Critica non scredita collettività"

Sulle polemiche scatenate dall'intervento di Andrea Poggianti, Capogruppo di FdI nel Consiglio Comunale di Empoli, interviene Daniele Bagnai (Montelupo nel cuore-Centrodestra per Montelupo).

Per scelte degli elettori e quindi per effetto di una legittimazione democratica di cui non ci permettiamo di dimenticarci, tutti i comuni dell’area Empolese Valdelsa sono guidati da sindaci del PD e quindi siamo spesso in presenza di posizioni all’unisono diverse dalle nostre.

Tuttavia ciò che non ci piace è il constatare la frequenza di diatribe, anche mediatiche, che vogliono far passare chi altrettanto legittimamente esercita il proprio ruolo di opposizione responsabile, per un avversario della collettività.

Criticare nel merito delle scelte poste in essere chi amministra non significa avere parole di discredito per la propria collettività, ma semplicemente mettere in evidenza problematiche che si vogliono evidenziare e affrontare in modo diverso, con buona pace di chi vorrebbe plebisciti per le proprie scelte.

Non ci è piaciuta la reazione con la quale, ritenendo che ci siano manovratori della cosa pubblica per i quali vige il divieto di critica, si è alimentata una sorta di 'sinistra gogna mediatica' all’indirizzo del collega Poggianti, già candidato alla carica di sindaco di Empoli per il centro destra nell’ultima tornata elettorale amministrativa, perché non è certamente per i suoi presunti buoni uffici che una troupe di Rete 4 è piombata a Empoli; evidentemente ci sono fatti di cronaca che non sfuggono e il denunciarli non significa essere avversari della propria comunità, ma volerla più tranquilla nel suo vivere quotidiano

