"Quattro novembre, questo sconosciuto": FdI celebra 'a modo suo' a Castelfiorentino

Anche quest’anno, come gli ormai troppi passati, il giorno del 4 Novembre, ricorrenza della vittoria italiana nel primo conflitto mondiale e, recentemente, giorno delle forze armate, non è ricordato se non da pochi che ne riconoscono il valore.

Questo disconoscere, banalizzare e adombrare una data così importante non è altro che un sintomo di un problema culturale ben più ampio e grave: quello della crisi d’identità di un popolo che non riconosce più la sua Storia. Basti fare un giro nelle scuole e chiedere ai ragazzi cosa rappresenti questa data: in pochi e per di più con scarso interesse, risponderanno.

Tutti gli anni, in questo giorno, non più di festa nazionale dal 1977, vengono poste, con la partecipazione di pochi cittadini, scarne e grigie corone d’alloro su monumenti il più delle volte lasciati nell’incuria. Questo il riconoscimento e il ricordo di chi ha dato la vita in trincea per difendere l’Italia durante un conflitto atroce come la Prima Guerra Mondiale ma che, per la nostra Patria, è stato a tutti gli effetti una IV guerra d’Indipendenza. La I Mondiale, come tutte le guerre, fu un feroce spargimento di sangue, una tragedia che sconvolse il mondo intero a causa delle nuove tecniche di combattimento mai viste prima di allora, ma, constatato e tenuto a mente tutto ciò, non si può tenere obliato il ricordo di chi tragicamente ed eroicamente cadde per la Patria, in nome di una sorta di “Politically correct” che quasi impone vergogna per il sentimento d’amor patrio, , nessun altro Stato lo fa!

Per questo motivo, prima da cittadini italiani e poi come Fratelli d’Italia di tutto l'Empolese-Valdelsa abbiamo voluto organizzare, il prossimo fine settimana, una manifestazione simbolica a Castelfiorentino, di fronte al monumento ai caduti in piazza Gramsci, per dare segno di un’Italia che non dimentica la sua Storia e onora i suoi morti.

Ci preme sottolineare che quel monumento è deturpato dal colore rosa con cui sono state pitturate le bombe che sorreggono le catene ai piedi dei gradini e le lettere del bollettino di guerra riportato sulla lapide là affissa sono tutte saltate, segni questi di un’incuria rivelatrice.

Caterina Burgassi. Portavoce comunale Fdi Castelfiorentino

