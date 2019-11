Rispetto dell'ambiente oltre l'EcoVinci Festival: il progetto per la 'Galilei'

L’EcoVinci Festival (Festa dell’Ambiente e della Natura, Maestra de’ Maestri), giunto quest’anno alla sua seconda edizione (gli scorsi 5 e 6 Ottobre), nasce da un’idea del Comune di Vinci e vede come Associazioni organizzatrici la ProLoco di Vinci, il Bio-Distretto del Montalbano ed il Gas Millepiedi di Cerreto Guidi e Vinci.

Il Festival si propone di affrontare temi come Natura e Ambiente, Mangiar Sano, Energie Rinnovabili, Zero Rifiuti, Prodotti a Km Zero, Lotta allo Spreco, Mobilità Sostenibile, Risparmio Energetico, cercando di fornire, per ognuno di essi, la necessaria sensibilizzazione ed una corretta informazione.

Il Progetto Educativo Ambientale si inserisce in questo quadro come attività “continua” del Festival, con il proposito di introdurre i bambini delle scuole elementari alle tematiche relative alla sostenibilità, alla conoscenza e tutela ambientale e del paesaggio, al cibo salubre, coinvolgendoli direttamente in attività che, nel loro piccolo, rappresentino azioni concrete tese a migliorare i “dintorni” del loro (e quindi del nostro) mondo.

In questo anno scolastico 2019-2020 il progetto sarà in una fase sperimentale e vedrà coinvolti gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria Galileo Galilei di Vinci. Il Progetto è completamente gratuito per gli alunni e per la Scuola (con esclusione dei trasferimenti da effettuarsi con Scuolabus). Il costo complessivo sarà finanziato all’interno delle disponibilità relative all’EcoVinci Festival, con il Contributo del Comune di Vinci e delle Associazioni organizzatrici, e grazie alla partecipazione su base volontaria dei membri delle Associazioni.

E anche grazie alla sensibilità di altri soggetti del territorio, che metteranno a disposizione del progetto, gratuitamente o a condizioni di favore, materiali, competenze e tempo. Ci saranno pertanto i semi e i materiali per l’orto dell’Agricola Castellare di Pescia (PT), con il suo punto vendita di Maestromarco-Lamporecchio (PT), i lombrichi e il relativo humus del Centro Lombricoltura Toscana di San Giuliano Terme (PI), le piantine biologiche per l’orto dell’Azienda Agricola Artemisia di Larciano (PT), le competenze del Centro Ricerche Rifiuti Zero di Cappannori (LU) per il tema dei rifiuti e di Slow Food Empolese Valdelsa di Empoli (FI) per il tema dell’educazione alimentare.

E poi gli olivi e lo splendido spazio di Acquaria – Vinci (FI), l’olio e la sua produzione del Frantoio del Ferrale dell’Azienda Agricola Villa del Ferrale di Vinci (FI), gli amimali e le coltivazioni dell’Azienda Agricola Baracca di Vinci. E infine l’aiuto dei volontari di Montalbano Domani e della VAB entrambe di Vinci (FI).

Il programma sarà differenziato per le varie classi, così come concordato con le insegnanti. I temi riguarderanno il valore e la tutela dell’ambiente, i rifiuti e la loro gestione, la raccolta delle olive, il frantoio e l’olio, l’ambiente naturale (con particolare riguardo al Montalbano), l’ambiente modificato dall’uomo (paesaggio boschivo, agrario, urbano, industriale), l’educazione alimentare.

Intanto il progetto è già partito lunedì scorso 28 Ottobre con la coltivazione dell’orto didattico all’interno della Scuola riscuotendo un grande interesse da parte degli alunni.



Fonte: Pro Loco Vinci

Tutte le notizie di Vinci