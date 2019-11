I risultati della Under 13 e Minivolley Montesport

MONTELUPO SAVINO DEL BENE /MONTESPORT

25/15 26/24 26/ 24 U13

ALL. GIULIA PISTOLESI CHIARA BUONCRISTIANI

Bella prestazione della U13 Montesport che affronta una delle avversarie più temute del girone e del campionato. Le ragazze, a parte un inizio di partita un po' incerto, hanno avuto una reazione immediata e hanno saputo tener testa a un Montelupo padroneggiante in attacco. Peccato per il risultato del secondo e del terzo set che vengono chiusi entrambi dal Montelupo per 26 a 24. Solo per un soffio il Montesport non si porta a casa la vittoria.

MINIVOLLEY - Montesport

Disputati due match dal Minivolley s3 RED Montesport allenato da Benedetta Dozi e Chiara Checchi nella giornata di oggi, domenica 3 novembre. Questi i risultati:

1) MONTESPORT - LE SIGNE 0-2

Parziali: 23/25. 13/25

2) ASD FIRENZE 5 - MONTESPORT 0-2

Parziali: 25/18. 25/12

