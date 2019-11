Sebach a Ecomondo con il progetto Coverilla per personalizzare le cabine bagno

Torna uno degli appuntamenti imperdibili per Sebach. L’azienda leader in Italia nel noleggio bagni mobili, sarà infatti presente ad Ecomondo 2019, in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. Quest’anno l’azienda sarà al Padiglione A5, Stand 045, con una grandissima e vivace novità. Verrà infatti presentato il nuovo progetto Coverilla, con il quale ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare, con 5 differenti grafiche divertenti e colorate, le cabine dei bagni per eventi.

La fiera, punto di riferimento internazionale sul rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile, rappresenta uno degli appuntamenti da non perdere nelle agende degli esperti del settore.

L’evento, nel corso degli anni, ha avuto una risonanza sempre maggiore, arrivando ad ospitare, durante i quattro giorni, oltre 100.000 visitatori.

Soddisfazione da parte dell’Amministratore Delegato di Sebach, Antonella Diana, che afferma: “Sebach è presente da anni ad Ecomondo ed è la dimostrazione di quanto siamo attenti ed interessati ai temi legati all’ambiente. Questo appuntamento è diventato per noi l’occasione di presentare e svelare le nostre novità al pubblico di settore”.

