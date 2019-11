Servizi demografici chiusi a Fucecchio per aggiornamenti

Il Comune di Fucecchio informa i cittadini che mercoledì prossimo 6 novembre lo sportello dei Servizi Demografici resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata per consentire un aggiornamento del sistema (subentro in ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). L’amministrazione si scusa per eventuali disagi. Con l’occasione si ricorda l’orario di apertura dei Servizi Demografici: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13, giovedì 15-18, sabato 9-12.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

