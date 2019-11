A Fucecchio si celebra l'anniversario dell'Oratorio di Santa Maria delle Vedute

Domenica 10 novembre festeggeremo il 30° anniversario della fondazione dell' Oratorio di Santa Maria delle Vedute nella sua attuale sede di piazza Salvo d’Acquisto a Fucecchio. L'istituzione è nata come “Oratorio”, nel 1989 ed ha avuto la sua prima sede in viale Carducci fino al 2012, per trasferirsi poi definitivamente nei nuovi locali costruiti dietro la chiesa di Santa Maria delle Vedute. La sua storia parte da lontano e dalla volontà dei parroci che si sono succeduti alla guida della parrocchia di avere spazi ampi per lo svolgimento delle varie attività. Così man a mano che la popolazione della parrocchia aumentava Don Pietro costruì i primi ambienti sopra la sacrestia e Don Carlo poi aggiunse la stanza al n° 29 di Via Landini Marchiani, fino a quando nel 1989, con alcuni parrocchiani riuscì ad aprire un Oratorio in Viale Carducci rendendolo per molti anni un centro aggregativo funzionante.

Il 10 novembre vogliamo proprio festeggiare questo luogo e rivivere nel ricordo di quelle persone che hanno contribuito alla sua fondazione e ai volontari che con la loro opera, e il tempo messo a disposizione, hanno fatto grande l'Oratorio di Fucecchio nella realtà che possiamo vedere. Quello che oggi è, lo dobbiamo al parroco Don Mario, alla sua ricerca di spazi, che lui stesso definiva “ambienti di vita” da proporre a tutti e all'idea, considerata quasi irrealizzabile per le nostre forze anni fa, di costruire questo complesso. Don Giorgio, poi, l'attuale parroco, ha raccolto l'eredità e completato l'opera anche con l'aiuto della Calamita Onlus che ha curato il reperimento fondi. Don Giorgio segue tutt'ora e guida le attività oratoriane con entusiasmo e gratitudine verso i suoi predecessori.

Inoltre, grazie alla magnanimità di una famiglia, negli ultimi anni è stato costruito anche un passaggio diretto dietro la chiesa, che attraversando arditamente la base del campanile mette in comunicazione la chiesa con il parcheggio di piazza Salvo d'Acquisto e l'Oratorio. Tutto questo merita un festeggiamento e domenica 10 oltre ad un incontro conviviale, a partire dalle ore 12.30 (per info Eligio 3478684481) verranno proiettati filmati e allestita una mostra fotografica.

Il comitato dell’Oratorio

