Toscana carbon neutral 2050, si insedia il comitato scientifico

Si insedia domani alla presenza del presidente Enrico Rossi il comitato scientifico della strategia "Toscana carbon neutral 2050". Ne fanno parte l'ex ministro dell'ambiente Edo Ronchi, il neurobiologo Stefano Mancuso, il climatologo Roberto Buizza, l'economista Marco Frey e i docenti esperti di energia Romano Giglioli e Alessandro Sbrana.

Il pool di esperti avrà il compito di fornire consulenza e mettere a disposizione della Regione il proprio know how per centrare l'obiettivo del bilancio emissivo zero grazie ad azioni di contrasto e di assorbimento dei gas climalteranti.

In questo modo, grazie all'unione delle competenze del mondo scientifico con gli strumenti politici in capo alle istituzioni, la Toscana vuole porsi tra le regioni più all'avanguardia di Europa nella lotta ai cambiamenti climatici.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana