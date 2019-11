5G e I4.0, parte il ciclo di seminari sulle opportunità legate alla logistica

Prende il via la seconda fase di sensibilizzazione nei confronti del tessuto imprenditoriale pratese per far conoscere le opportunità che le innovazioni date dall'integrazione tra Industria4.0 e tecnologia 5G avranno sul sistema produttivo.

Regione Toscana e Comune di Prato, insieme al PIN Polo Universitario Città di Prato, per questo secondo Modulo di Informazione e Progettazione (MIP) hanno organizzato un ciclo di quattro seminari per far comprendere approccio e opportunità di I4.0 e 5G nel settore strategico della Logistica, per il quale si ipotizza un percorso di innovazione tecnologica e organizzativa collegata al cosiddetta ‘Internet delle cose'. Un nuovo modo di fare logistica basandosi su big data, internet of things, sensoristica, smart products, automazione e intelligenza artificiale grazie all'utilizzo delle nuove opportunità offerte. Il modulo prevede 4 incontri di 3 ore ciascuno in cui si alterneranno due approcci disciplinari: ‘Area ingegneristica' (Tecnologie 5G e applicazioni nel settore della Logistica) e ‘Area economica' (Applicazioni tecnologiche, processi innovativi e modelli manageriali nello scenario Industria 4.0).

Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 6 novembre, dal titolo ‘Logistica Integrata & Economia Circolare', coordinato dal Professore Mauro Lombardi del Laboratorio di Economia dell'Innovazione del PIN. Il secondo si svolgerà mercoledì 13 novembre, coordinato dal Professore Lorenzo Mucchi del Dipartimento Ingegneria Informatica dell'Università di Firenze dal titolo ‘Soluzioni Ict per l'Industry 4.0' e verterà sulle reti di sensori per il controllo remoto e l'analisi dei Big Data con algoritmi di intelligenza artificiale per applicazioni in ambito Industria 4.0, con un dettaglio particolare dedicato al settore della logistica. Il terzo è previsto mercoledì 20 novembre, dal titolo ‘Riorganizzare la Supply Chain: nuove forme di Management'. Infine il 27 novembre ‘Cosa la Tecnologia 5G può fare per l'Industria' coordinato dal Professore M auro Lombardi cercherà di approfondire come ottenere che i prodotti siano riutilizzabili nel più lungo periodo possibile, come organizzare le supply chains, che possono tendenzialmente coinvolgere sequenze economico produttive intersettoriali.

"Tutte le attività economico-produttive – spiega l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo - saranno rivoluzionate: dal riuso di prodotti al refurbishment, fino ai nuovi processi e alla riorganizzazione logistica. L'attività di disseminazione di conoscenza e sensibilizzazione messa in campo da Regione Toscana e Comune di Prato punta proprio a colmare la carenza di competenze delle Pmi che su questi temi rischiano di rimanere impreparate. Si va verso nuove modalità del sistema logistico in cui produzione, distribuzione e attenzione al cliente dovranno essere concepiti sinergicamente e in maniera strategica. C'è un vantaggio economico che si potrà trarre dal fare meglio, più veloci, precisi e avendo tutto sotto controllo e Prato e la Toscana, regione vocata all'export, devono farsi trovare preparate per cogliere queste opportunità".

Fonte: Regione Toscana

