Abc, un weekend di gare: i risultati delle giovanili

Di seguito i risultati del vivaio dell'Abc.

U18 Silver

Pesante sconfitta a Sinalunga per la truppa gialloblu che, priva di Marrucci (squalificato), resta al passo per la durata del primo quarto, dopodichè è costretta ad inseguire e subire la fuga locale. Una prestazione assolutamente da dimenticare, come conferma il punteggio di metà partita: 37-20. Nella ripresa, quando è necessario provare a colmare il divario per riaprire il match, i gialloblu subiscono invece un break di 21-9 che già al 30′ fa partire i titoli di coda.

POL. ASINALONGA – GIALLOBLU CASTELFIORETINO 72-38

Parziali: 18-12, 19-8, 21-9, 14-9

Tabellino: Castellacci 3, Giotti 7, Cavini 9, Arrighi 9, Giannetti 1, La Rosa 3, Paciscopi 2, Campinoti 2, Talluri 2, Cetti, Barlabà. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U16 Gold

L’Argentario espugna il PalaBetti e costringe i gialloblu a rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Dopo una prima frazione equilibrata, gli ospiti allungano nel secondo periodo andando al riposo sul 22-43, e nella ripresa piazzano il break decisivo. La truppa castellana tenta il tutto per tutto nella frazione finale, ma ormai il divario è troppo ampio per riuscire a colmarlo.

ABC CASTELFIORENTINO – ARGENTARIO BASKET 47-93

Parziali: 11-19, 11-24, 5-28, 20-22

Tabellino: Ciampolini 16, Zaadar 19, Papini 3, Bracali 5, Zeni 2, Pucci 2, Filippini, Cini, Bartalucci, Fontanelli. All. Piccini. Ass, Sonnati.

U14 femminile

Inizia in salita l’avventura delle ragazze gialloblu che cadono nel derby casalingo contro l’Use Basket Rosa. 28-61 il finale al PalaBetti, con la truppa castellana costretta ad inseguire per tutti i quaranta minuti pagando soprattutto un avvio di gara da dimenticare. Il pesante break del primo quarto, infatti, costringe le gialloblu a rincorrere e, seppur a partire dalla seconda frazione il match si faccia più equilibrato, la sfida ormai è saldamente in mano alle biancorosse.

BASKET CASTELFIORENTINO – USE BASKET ROSA 28-61

Parziali: 8-23, 10-15, 6-13, 4-10

U13 Blu

Vittoria senza storia per l’U13 Blu nel derby esterno sul parquet del Biancorosso Empoli: 33-70 il finale alla Lazzeri al termine di un match sempre ampiamente amministrato. I gialloblu partono forte fin dalla prima frazione e scappano nel secondo periodo andando al riposo sul +24 (11-35). Così, con la gara ormai incanalata, nella ripresa devono soltanto amministrare.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO BLU 33-70

Parziali: 5-13, 6-22, 6-15, 10-14

Tabellino: Ticciati 8, Bacci M., Giglioli 2, Bacci T. 3, Filomeno 6, Spuntarelli 7, Vallerani 8, Casadei 11, Prifti 4, Leti 15, Gjioni, Marchetti 6. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Aquilotti

Quinto posto al 6° Trofeo del Cristallo di Colle Valdelsa per gli Aquilotti 2009/2010 di Antonio Ticciati e Camilla Calvani: tre vittorie e due sconfitte il bottino castellano. I gialloblu approcciano bene conquistando il primo match contro il Costone Siena, ma una prova opaca nella seconda gara li costringe ad arrendersi ad Imola. Non inizia meglio la seconda giornata di gare, con il ko per mano di Rosignano, cui però i gialloblu reagiscono da manuale portando a casa con carattere il match contro la Virtus Siena. Una vittoria grazie alla quale conquistano così l’accesso alla finale per il 5°/6° posto, poi portata a casa ai danni di Montevarchi.

Fonte: Abc - ufficio stampa

