Agevolazioni Tari e Cosap per i commercianti sotto cantieri di piazza delle Cure

E' stata approvata dal Consiglio comunale una mozione del gruppo PD, primo firmatario il consigliere Fabio Giorgetti, per l’applicazione delle agevolazioni sulla TARI e COSAP alle categorie economiche interessate dai cantieri per la riqualificazione di piazza delle Cure.

La mozione, che era già stata votata all'unanimità in Commissione sviluppo economico ed invita la Giunta ad individuare le vie e/o le categorie commerciali ed economiche aventi diritto alle riduzioni per la TARI e COSAP e la misura di quest'ultime, determinate proporzionalmente al grado di impatto dei cantieri ed alla durata dei lavori per la riqualificazione di piazza delle Cure.

“Veniamo incontro alle richieste delle categorie economiche che hanno subito situazioni di disagio a causa dei cantieri che hanno interessato la riqualificazione di piazza delle Cure. Sarà convocata a breve – annuncia il consigliere PD Fabio Giorgetti – un tavolo tecnico per analizzare i criteri considerabili per determinare la percentuale di abbattimento delle tariffe di TARI e COSAP per i soggetti interessati che noi pensiamo dovranno essere proporzionali al grado di impatto dei cantieri ed alla durata dei lavori per la riqualificazione di piazza delle Cure”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

