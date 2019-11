Al via la consegna delle borracce ad ogni alunno di Quarrata

Stamattina, martedì 5 novembre, è iniziata la consegna delle borracce in alluminio acquistate dal Comune di Quarrata per tutti i circa 2500 studenti delle scuole del territorio.

Intorno alle 11.00 il Sindaco Marco Mazzanti ha dato il via alla distribuzione delle borracce, nel corso di una piccola cerimonia che si è tenuta all’interno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Mario Nannini, alla presenza degli studenti delle classi 3C e 3E e della dirigente scolastica Stella Niccolai.

Domani, poi, insieme al dirigente scolastico delle Bonaccorso da Montemagno Luca Gaggioli, darà avvio alla distribuzione delle borracce anche nei plessi dell’altro istituto comprensivo cittadino.

I contenitori saranno distribuiti ad ogni alunno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di entrambi gli istituti comprensivi del territorio ed anche delle scuole dell’infanzia private accreditate Bargellini e Sacro Cuore.

“Siamo a novembre e, come promesso, stiamo distribuendo le borracce in tutte le scuole del Comune – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti -. L’idea di fare questo regalo a tutti i bambini che frequentano le scuole di Quarrata è nata questa estate; da allora abbiamo iniziato a lavorare per individuare ed acquistare le borracce più idonee. Con questo gesto, la nostra intenzione è quella di sensibilizzare tutti gli studenti e, con essi, le loro famiglie alla riduzione dell’utilizzo di imballaggi di plastica e di bottiglie usa e getta. Si tratta di un regalo che i bambini potranno utilizzare in ogni momento della giornata: a scuola, ma anche per lo sport o durante le uscite con la famiglia o con gli amici. Non è soltanto, dunque, uno strumento di sensibilizzazione, ma anche un oggetto utile, che andare a ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti in plastica prodotti”.

Le borracce sono tutte di colore bianco e hanno impresso sul fianco lo stemma del Comune di Quarrata. Hanno una capienza di 400 cl, considerata idonea per gli alunni della fascia di età interessata (indicativamente dai 3 ai 13 anni). Il corpo è in alluminio, il tappo è a vite ed è dotato di un moschettone, utile ad assicurare le borracce agli zaini e alle cartelle.

I contenitori sono certificati per l’utilizzo alimentare e risultano conformi alle indicazioni del Ministero della Salute e alle normative UE. Sono stati effettuati test sulle performance del prodotto che hanno mostrato come la borraccia sia idonea a contenere anche bibite calde e non influenzi il sapore e l’odore di ciò che contiene.

Le borracce acquistate dal Comune sono in tutto 3000, per un importo di circa 4.800 euro più IVA. A queste vanno ad aggiungersi altre 500 borracce, delle stesse dimensioni e caratteristiche, donate al Comune da Publiacqua, anch’esse destinate alle scuole. Le borracce che avanzeranno dalla distribuzione in corso, saranno distribuite nei prossimi anni anni scolastici ai bambini che via via entreranno a scuola.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

