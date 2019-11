Al via il restauro dell'affresco del Sodoma 'la Madonna col Bambino e Dio Padre'

L'affresco situato nella Cappella di Piazza raffigurante “la Madonna col Bambino e Dio Padre” Antonio Bazzi detto il Sodoma, dopo un primo intervento di messa in sicurezza eseguito a giugno del 2019, è stato staccato dall'attuale posizione all'interno della Cappella di Piazza del Campo e trasportato nella Sala S.Galgano, sala storica del complesso museale Santa Maria della Scala.

L'affresco qui sarà sottoposto ad una integrale opera di restauro,eseguita sotto l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il responsabile del procedimento è l'architetto Caterina Biagini, responsabile tecnico della direzione del Polo Museale, i restauratori sono Luca Bellaccini, Massimo Gavazzi e Mauro Lamioni.

Il cantiere di restauro sarà aperto al pubblico, verranno anche organizzate apposite visite guidate con descrizione dello svolgimento delle lavorazioni da parte del restauratore.

Un'occasione da non perdere per vedere in prima persona le fasi del restauro.

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa

