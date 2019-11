Antichi graffiti in Val di Lima: un volume racconta le incisioni di una vita pastorale

Giancarlo Sani,ricercatore del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano CAI Toscana, presenterà il nuovo volume ANTICHI GRAFFITI IN VAL DI LIMA – GUIDA ALLE INCISIONI RUPESTRI DEL MONTE PRATO FIORITO E DEL MONTE LIMANO. L’evento è organizzato dal Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO- Federazione Italiana Escursionismo FIE di Castelfiorentino in collaborazione con la Sezione Soci COOPfi di Castelfiorentino , si svolgerà nella sala soci in via Leonardo Da Vinci (entrata lato carico/scarico merci)con inizio alle ORE 17,45. L’ingesso è libero e gratuito e tutti i cittadini sono invitati alla partecipazione.

Il ricercatore Giancarlo Sani ci parlerà delle testimonianze scolpite sulle rocce delle due montagne che ci fanno ritornare a una vita pastorale che ha fatto la storia della valle,accompagnati da suggestive immagini e musiche new age,frutto di molti anni di ricerche.

Sono centinaia,migliaia di segni lasciati sulla roccia tra la seconda metà del ‘500 e la prima metà del ‘900 che testimoniano dell’intensa attività pastorale sulle pendici delle due montagne. Sono i segni che documentano il passaggio dei tanti uomini e donne che conducevano al pascolo le greggi,sono rocce trasformatesi in grande lavagne a cielo aperto che, analizzate una ad una,ci informano e ci forniscono non solo una lista di nomi,di date,di disegni,ma ci svelano qualcosa del mondo dei pastori:uomini costretti alla solitudine,eppure decisi a dichiarare la propria identità, le loro credenze,la loro religiosità,il proprio saper scrivere.

ESCURSIONE - DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 sarà organizzata dal gruppo escursionistico GECO,una gita escursionistica sul Monte Prato Fiorito, dove è stato inaugurato, nel 2018,un bellissimo percorso segnato che permetterà a tutti i partecipanti di visitare le principali rocce “ scritte” dove sono stati installati alcuni pannelli didattici informativi. L’escursione sarà guidata da Giancarlo Sani che, sarà ben lieto di illustrare i graffiti e il loro profondo significato. La partecipazione all’escursione è riservata ai soci GECO-FIE con la tessera 2019 attiva assicurazione infortuni e Rct. Per tutti i non tesserati che vogliono partecipare all’escursione gratuita, possono fare la tessera al prezzo di euro 10,00 valevole tutti i giorni del 2019, chiamando il gruppo GECO alessio latini 339.1561203 per informazioni partecipazione e iscrizioni tessera, e mail : alessiolatinigeco1@gmail.com.

Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO Castelfiorentino

Federazione Italiana Escursionismo FIE

