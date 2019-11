Arrestate 4 scassinatrici mentre tentano di entrare in un appartamento

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Norm di Firenze sono intervenuti all’interno di un condominio di via Sallustio Bandini grazie alla preziosa segnalazione al 112, da parte di una residente che aveva sentito rumori sospetti.

Dopo essere entrati in punta di piedi nell’androne e aver salito le scale sono riusciti a sorprendere quattro donne che stavano armeggiando con vari strumenti da scasso sulla porta di un appartamento, che avevano danneggiato in più punti, anche a calci. Non erano presenti i proprietari. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un grosso cacciavite ed altri arnesi da scasso con i quali avevano tentato di accedere nell’abitazione.

Le quattro donne, dimoranti presso un campo nomadi di Roma e con molteplici analoghi precedenti, sono state arrestate per il tentativo di furto in abitazione e saranno giudicate con rito direttissimo che si terrà questa mattina ad eccezione di quella minorenne che è stata accompagnata presso il carcere minorile di Pontremoli (MS), poiché destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal Tribunale per i Minorenni di Firenze sempre per un furto in abitazione commesso a settembre in zona Novoli.

