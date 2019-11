Bricks in Florence Festival, due giornate per i mattoncini amati da tutti

Ci saranno i guru Huw Millington, Mirko Soppelsa e Andrea Lattanzio. E poi, master builder dall’Italia e dall’estero, mostre, workshop e attività per i più piccoli…

I fan del Lego si danno appuntamento al Bricks in Florence Festival, una serata e due giornate dedicate al mondo dei mattoncini e ai suoi fan, di tutte le età, da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019 al TuscanyHall (ex Obihall) di Firenze.

Bricks in Florence Festival partirà venerdì 8 novembre alle ore 19 con l’AperiBRICK, ossia la possibilità di visitare la mostra in fase di realizzazione gustando un aperitivo con buffet e ricevendo uno speciale gadget: per questa anteprima sono disponibili solo 300 biglietti, presso la biglietteria del teatro oppure online nel circuito Ticketone. Sabato 9 e domenica 10 novembre Bricks in Florence Festival aprirà le porte dalle ore 9 alle 20.

Decine di AFOL (Adult Fan of Lego), provenienti da tutta l’Italia e dall’estero, metteranno in mostra le loro creazioni personali, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione del pubblico per parlare di tecniche costruttive, dare informazioni e svelare i segreti delle proprie opere.

I visitatori potranno inoltre approfondire la storia del marchio Lego, conoscere altri appassionati, acquistare set e prodotti fuori catalogo ed introvabili, e molto altro ancora.

La grande area di gioco libero, con oltre 150 kg di mattoncini, permetterà a chiunque di dar spazio alla fantasia e i negozi presenti soddisferanno le esigenze di tutti i visitatori dove potrete trovare set classici, set fuori catalogo e vintage, singoli elementi sfusi, minifigure, abbigliamento e libri specializzati.

Ospiti / Brickset - Huw Millington è il fondatore e direttore di Brickset, il più visitato sito internet dedicato al mondo dei collezionisti e degli appassionati Lego. E’ il più grande database di set, dove ogni utente registrato può inventariare la propria collezione di set e gestire al meglio il proprio materiale. Huw terrà una sessione Q/A dedicata al pubblico Afol che si accrediterà al suo workshop.

Ospiti / Andrea Lattanzio - Norton SevenFour, al secolo Andrea Lattanzio, è tra i Master Builder nostrani più noti a livello internazionale. Reduce da un anno di esposizione delle sue opere presso la Lego House di Billund, sarà uno dei protagonisti di Bricks in Florence Festival 2019, durante il quale racconterà come nascono le sue creazioni in un workshop dedicato agli AFOL (domenica 10 dalle 14.30 alle 15.15)

Ospiti / Mirko Soppelsa - Mirko Soppelsa, aka Starbricks, è noto nella community AFOL mondiale per i suoi fantastici UCS Star Wars che, dopo la trasferta di Skaerbaek, saranno esposti a Bricks in Florence Festival 2019. Mirko, nel suo workshop “Dalla A a UCS”, spiegherà il processo di ideazione, progettazione e le tecniche costruttive utilizzate per realizzare le astronavi della saga Star Wars, in scala UCS (domenica 10 dalle 17.15 alle 18)

Ospiti / Piqabrick (start-up italiana) - Gli sviluppatori di Piqabrick, strumento per il riconoscimento ottico informatizzato delle singole parti Lego saranno presenti a Bricks in Florence Festival 2019 per illustrare il loro progetto e promuovere la loro campagna su KickStarter (sabato dalle 17:30 alle 18).

Ospiti / Fairy Bricks - Fairy Bricks è il gruppo di appassionati Lego che porta il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, donando varie strutture tanti set. Si potranno sostenere le attività partecipando alla pesca di beneficenza: pescate dall’urna un mattoncino Lego e, in base al colore, ricevete un premio Lego… si vince sempre!

Alla ricerca delle 5 minifigure - Aguzzate bene la vista: tra le decine di opere esposte saranno celate cinque minifigure (torso e cappellino rosso, gambe bianche) con una bandierina con stampato sopra il logo ItLUG. Individuatele tutte: i primi 300 visitatori che le troveranno (150 il sabato, 150 la domenica), riceveranno uno speciale mattoncino personalizzato, da ritirare presso il desk informativo di ToscanaBricks, all’interno del teatro (inizio attività ore 9:30, fino al termine della manifestazione).

Mostra fotografica e workshop - A Bricks in Florence Festival alcuni scatti realizzati da “mastri fotografi”. I visitatori potranno mettere alla prova la loro abilità realizzando degli scatti fotografici originali: avranno l’aiuto di un esperto e la possibilità di scegliere tra tante ambientazioni in cui far vivere la loro minifigure (inizio attività ore 9:30, fino al termine della manifestazione).

Vota le tue opere preferite - All’ingresso i visitatori riceveranno una cartolina con le istruzioni per votare le tre opere preferite. Per votare sarà sufficiente lasciare la cartolina compilata nell’apposito contenitore presso il Desk di ToscanaBricks. I partecipanti alla votazione parteciperanno all’estrazione di un set Lego!

Galleria dei Giovani Costruttori - A Bricks in Florence Festival 2019 spazio alla creatività e alla fantasia di ben 50 giovani costruttori pre-registrati che esporranno le loro opere accanto a quelle dei ‘mastri costruttori’ provenienti dall’Italia e dall’Europa. I bambini registrati, da 6 a 12 anni, porteranno in esposizione opere realizzate a casa con i propri mattoncini LEGO e proveranno l’emozione di partecipare in prima persona all’evento.

Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, sotto 14 anni si spendono 5 euro, gli adulti 7 euro (5 euro con la tessera soci Coop). Ingresso riservato e mattoncino speciale dell’evento per chi acquista il biglietto in prevendita. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.ticketone.it.

Bricks in Florence Festival è organizzato da ToscanaBricks – Il Lego Users Group della Toscana - in collaborazione con TuscanyHall e Italian Lego Users Group

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/ToscanaBricks.

Date: 8, 9 e 10 novembre 2019

Orario venerdì 8 novembre: Aperibricks 18:30 / 23:00

Orario sabato 9 novembre: 09:00 / 20:00

Orario domenica 10 novembre: 09:00 / 20:00

Ingresso adulti: 7 euro

Ingresso ridotto: 5 euro (Soci Coop / ragazzi da 6 a 14 anni)

Ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni compiuti

Prevendita: Circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.ticketone.it

