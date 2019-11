Cambiamenti climatici e bambini: esperti a confronto a Certaldo

Sara Poggiali (dermatologa e allergologa pediatrica dell’“Isola di Bau”) parlerà di “ Filtri solari e impatto ambientale: Luci e Ombre”: i raggi UV rappresentano un importante fattore di rischio per l’insorgenza di tumori della pelle. Tuttavia, i filtri solari, sebbene nati per proteggere la cute dal “danno UV mediato”, non sono scevri di rischi per i pazienti e per l’ambiente. Composti chimici come l’oxybenzone possono non solo causare reazioni allergiche cutanee da contatto e perturbare l’equilibrio endocrino e il corretto funzionamento dell’apparato gastrointestinale (in seguito a ingestione di pesce contaminato) specie nei fragili pazienti pediatrici, ma anche produrre svariati tipi di reazioni tossiche a carico dei coralli e dei pesci che popolano le barriere coralline oceaniche.