Cantine Valvirginio in Cina, patto di cooperazione per il Chianti

C’è anche la Cantina Sociale Colli Fiorentini- Valvirginio tra le cantine italiane che hanno firmato nei giorni scorsi un patto di cooperazione con la Municipalità di Tianjin nel Nord-est della Cina per favorire la promozione, l'esportazione e la distribuzione del vino italiano.

La Cantina Sociale Colli Fiorentini, primo produttore di vino Chianti, ha partecipato a due eventi nel territorio cinese, uno dedicato alle commemorazioni del Settantesimo Anniversario della Repubblica Popolare Cinese e l'altro alla settimana dei prodotti enogastronomici e dello stile di vita italiani alla presenza di autorità locali e del console italiano. La cerimonia della firma del patto si è svolta durante il seminario sulle opportunità commerciali tra le imprese di Tianjin e le imprese italiane, organizzato dalla Commissione di Commercio di Tianjin. Monique Salotti, export manager della Cantina Colli Fiorentini-Valvirginio, ha ricevuto una targa che premia le eccellenze italiane nella produzione di vino.

“Eventi di questo tipo sono occasioni preziose per stringere rapporti di collaborazione che possono rafforzarsi nel tempo con un territorio che dimostra anno dopo anno un forte interesse per la cultura enogastronomica italiana – commenta Ritano Baragli, presidente Valvirginio – L’accordo di cooperazione che abbiamo firmato con gli amministratori di Tianjin è particolarmente importante perché è la prima intesa che dimostra un concreto interesse anche delle istituzioni locali alla diffusione dei nostri prodotti di eccellenza. La nostra presenza a Tianjin è servita a far conoscere almeno un po’ una realtà come la nostra, una cooperativa che da oltre 40 anni riunisce oltre 850 aziende che lavorano nelle zone di produzione del Chianti Docg, del Chianti Classico Docg, del Toscano Igt e dell’ Olio Igp Toscano. I nostri vini, anche in questo caso, hanno incontrato l'apprezzamento dei consumatori grazie alla loro alta qualità e al loro giusto prezzo”.

Tutte le notizie di Empoli