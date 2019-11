Viareggio 'messicana': il Carnevale al Dia de los Muertos

Meraviglia ed entusiasmo da parte del pubblico della tradizionale sfilata del Dia de los Muertos a Città del Messico, al passaggio del complesso mascherato realizzato dai costruttori Benjamin Lebigre ed Enrico Vannucci insieme agli artisti locali. Un grande teschio, icona della tradizione messicana, che si spalanca ed un insieme molto coreografico di scheletri hanno sbalordito gli spettatori con la magia dei movimenti, tipici delle costruzioni del Carnevale di Viareggio.

La partecipazione di Lebigre e Vannucci in Messico rientra nell’ambito del progetto di scambi culturali internazionali della Fondazione Carnevale e del Ministero della cultura di Città del Messico, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura, l’Ambasciata italiana a Città del Messico e il contributo della sede messicana della Ferrero, azienda partner del Carnevale di Viareggio. E’ la prima volta che la tradizione messicana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, collabora con una realtà internazionale.

“La nostra partecipazione è stata entusiasmante – racconta il vicepresidente della Fondazione Carnevale Marco Szorenyi, presente alla manifestazione in Messico -. Benjamin Lebigre ed Enrico Vannucci hanno realizzato un complesso mascherato collaborando con gli artisti messicani e riuscendo, in poche settimane, a proporre la maestria del Carnevale di Viareggio, integrandola con le antiche tradizioni messicane. La costruzione, dotata di movimenti, ha stupito la folla lungo il circuito per creatività e coinvolgimento, anche perché non hanno mai partecipato opere in movimento alle parate di Città del Messico. Un particolare che è stato apprezzato e sottolineato anche dai conduttori della telecronaca dell’evento, in diretta sulle tv messicane”.

A gennaio una delegazione di artisti messicani sarà alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, per approfondire le conoscenze artistiche e creative.

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio

