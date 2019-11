Cna Toscana, a Firenze la finale regionale del Premio Cambiamenti

Giovedì 7 novembre dalle ore 17, a Firenze, presso Murate Idea Park, si terrà la finale toscana del Premio Cambiamenti, il concorso promosso da CNA Nazionale, quest’anno alla quarta edizione, che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti/processi e costruire il futuro, legando il made in Italy col digitale e l’innovazione.

La fase di candidatura al Premio Cambiamenti si è conclusa il 30 settembre; la Toscana anche quest’anno è la regione che ha raccolto il maggior numero di adesioni: 186 su 946 totali.

Sono 30 le aziende selezionate in Toscana dalle tappe provinciali, che si sfideranno alla finale regionale e saranno valutate da una giuria in diretta; tre di queste potranno accedere alla finale nazionale che si terrà a Roma il 28 novembre. I criteri di valutazione sono stabiliti a livello nazionale, in particolare: originalità dell’idea, resilienza, capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato, sostenibilità, impatto sociale, culturale, ambientale.

Stiamo parlando di aziende giovani, innovative, vivaci e disposte a mettersi in gioco, imprese che faranno il futuro dell’economia toscana.

La giuria (composta dal Alberto Di Minin, Professore Associato presso l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto, Cristiano Coppi Presidente regionale dei Giovani Imprenditori CNA) sceglierà fra le 30 imprese vincitrici delle selezioni provinciali. Giovedì 7 novembre le 30 imprese finaliste avranno a disposizione 2 minuti ciascuna per presentarsi alla giuria che poi proclamerà le 3 vincitrici che saranno premiate dall’Assessore regionale alle attività produttive, Stefano Ciuoffo. Interverrà la direttrice de La Nazione, Agnese Pini.

La serata si concluderà con un brindisi al Caffè Letterario Le Murate a partire dalle 19.30.

Ecco, in ordine alfabetico, le 30 finaliste del Premio CNA Cambiamenti in Toscana:

Bettisatti srl LU Blue Eco Line FI Borgo Solaio di Sabrina Mattei LU Cerebroom s.a.s. PO Cioccolata Ciocconi ® GR Emotion srl PI EXE - Engineering for Environment SI Ghecco srl LI Gotto Wine Italia Srls SI Io Kitchen FI KMedia sas LI Labsitters FI LinkJuice srl LI Livemote srl AR Lofoio PO Mast Srl AR Medicea Società Cooperativa di Comunità a R.L. MS Oxequa srls LU Pelletteria digitale srl PI Polaroad SI Roomless FI Ruppell srl SI Seares srl PI SmanApp srl PO T.S.G. di Santi Emiliano PO Titro srls GR Tourism Design Atelier Srls (TDA) AR Tuscany Working Hostel GR VDProject srl PO VinAI di Aimbot srl FI

Fonte: CNA Toscana - Ufficio Stampa

