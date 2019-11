Cocaina nascosta nei boschi e spacciata a 100 euro al grammo: smantellata la rete

Due persone in carcere e due obblighi di dimora per 3 albanesi e un calabrese, tra cui il titolare di un night club in provincia di Arezzo, che avevano tessuto una rete di spaccio di cocaina tra le Crete Senesi e la Valdichiana di Siena e Arezzo. Le indagini dei carabinieri di Siena e Arezzo nascono dalle indagini relative all'omicidio di Andrea N'doja, 21enne albanese, avvenuto il 9 maggio dello scorso anno da Giulio Sale, pastore condannato a 16 anni di reclusione. La vittima era vicina a un gruppo dedito a spaccio di stupefacenti. Tra settembre 2018 e marzo 2019 sono state verificate le ipotesi criminali, con canali di approvvigionamento di droga a Perugia e in Alto Adige, quest'ultimo meno utilizzato.

Durante l'operazione sono state fatte 5 perquisizioni verso i 4, anche all'interno del night suddetto. Alcuni quantitativi di cocaina spacciata è stata recuperata in possesso dei clienti, a testimoniare la compravendita.

La cocaina veniva nascosta in dei barattoli sotterrati nei boschi. Dalle informazioni carpite, uno dei pusher ha lamentato che un cinghiale aveva danneggiato uno dei barattoli sotterrati, creando un danno per lui di 20mila euro. La gestione avveniva con i più moderni mezzi di comunicazione: dalle telefonate ai messaggi di chat istantanea (Whatsapp, Messenger, ecc). Ogni mese veniva smerciata cocaina pari a 2 kg circa, pura all'80-85%, con un costo che variava dagli 80 ai 100 euro al grammo. La droga era chiamata con gli appellativi più disparati: aperitivo, prosecco, vino, caffè, merenda, ecc. Tra i clienti c'erano persone di varia estrazione sociale, tra chi poteva permettersi acquisti regolari da 1000 euro al mese fino a chi doveva attendere l'arrivo dello stipendio per i pagamenti financo a coloro che dovevano spacciare a loro volta per potersi finanziare.

Tutte le notizie di Siena