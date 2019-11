Collegamento Chiesa di Ponticelli-Francesca, i Comunisti spronano l'amministrazione

Dobbiamo accelerare in tempi brevi la realizzazione del collegamento fra la nuova Chiesa di Ponticelli e la via provinciale Francesca Sud. Su questo argomento come Casa dei Comunisti abbiamo più volte scritto e sollecitato questo intervento e oggi con soddisfazione prendiamo atto che questa maggioranza ha compreso la necessità di intervenire in questa zona dove oltre la Chiesa ci sono anche le scuole, con notevoli disagi per i cittadini residenti a causa del traffico in certi orari della giornata. Ci auguriamo che questa volontà espressa nel consiglio comunale itinerante svoltosi nella scuola elementare di Ponticelli in data 24 ottobre sia l'inizio di un percorso convinto e risolutivo.

La Casa dei Comunisti Santa Maria a Monte

