I Comuni toscani 2020, la guida Anci è online

E’ uscita sul sito di Anci Toscana “I Comuni Toscani 2020”, la pubblicazione che fotografa con tutti i dati più aggiornati le 273 amministrazioni municipali della regione. Una versione facilmente consultabile per conoscere i fenomeni che quotidianamente vive un Comune: dagli aspetti istituzionali alla dinamica demografica, dalle caratteristiche del territorio alla mobilità, dal contesto imprenditoriale alla finanza comunale.

L’unità di riferimento è il singolo comune, i cui dati e indicatori sono stati elaborati da Anci Toscana per classe demografica e per territorio provinciale/metropolitano. Le rappresentazioni cartografiche, proposte attraverso la georeferenziazione dei dati permettono inoltre di descrivere in forma sintetica e immediata il quadro regionale. In particolare, sono stati messi in evidenza i dati dei piccolissimi Comuni, per evidenziarne sia le criticità specifiche sia le opportunità positive. Nel primo caso citiamo il tasso di crescita delle imprese (-1,6 rispetto al -0,2% della Toscana), il reddito imponibile (21mila euro per contribuente rispetto a 25mila regionali), l’incidenza della popolazione anziana (68% invece di 61%). Ma emergono anche dati che svelano le capacità da valorizzare: la permanenza media dei turisti (4 giorni invece di 3); minore densità demografica (20 abitanti per chilometro quadrato, invece di 162), minore utilizzo di mezzi privati per raggiungere il posto di lavoro (64% invece di 69%).

“Con questa pubblicazione – spiega il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni – vogliamo offrire contributo al dibattito pubblico, far vedere come il comparto comunale toscano si evolve, far conoscere meglio i comuni della nostra regione e ribadire quanto sia importante, anche per i governi locali, la conoscenza di vari aspetti del proprio territorio al fine di elaborare concrete ed efficaci politiche. La raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati costituisce una componente importante dell'attività di supporto ai Comuni”.

Fonte: Anci Toscana

