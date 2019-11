Concorso Prato, a fine novembre le due prove scritte

Saranno in 132 a sostenere giovedì 21 e venerdì 22 novembre le prove scritte del concorso per Istruttore amministrativo, categoria C, indetto dalla Provincia di Prato.

Le prove si terranno alle ore 15.30 all’istituto “Livi-Brunelleschi” - sede distaccata del “Marconcino”, in via Galcianese 20 a Prato. I posti a concorso sono otto, di cui quattro alla Provincia di Prato e quattro al Comune di Poggio a Caiano.

La prima prova di giovedì consisterà in quesiti a risposta sintetica sulle materie previste nel bando, mentre nella seconda prova i candidati dovranno cimentarsi nella redazione di una proposta di atto amministrativo su un argomento attinente le materie previste nel bando.

“Tutto prosegue secondo le tempistiche previste - commenta il presidente Puggelli – e alla fine di questo percorso potremo affermare di aver testato una struttura - quella di Provincia come ente a servizio di altri enti del territorio per la formazione di graduatorie condivise - che in futuro potrà sicuramente garantire un risparmio in termini di risorse. La gestione di procedure lunghe e complicate come quelle assunzionali infatti è certamente un onere per i Comuni di piccole dimensioni, ma anche in questo caso la Provincia può essere “la casa dei comuni” e formire un supporto adeguato.

Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo https://trasparenza.provincia.prato.it/amm-trasparente/annualita-2018-2/

Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari. A questi due test scritti seguirà poi un’ultima prova, in forma orale. Si ricorda che i candidati devono presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e che durante le prove non è ammessa la consultazione di nessun testo.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

