Dal Museo Piaggio al centro di Pontedera, l'idea di un percorso pedonale con Confesercenti

Un percorso turistico-pedonale che colleghi il Museo Piaggio al centro di Pontedera attraversando via Roma. Questo il progetto che Confesercenti Pontedera ha riproposto all’attuale amministrazione in occasione di un incontro con l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli ed il vicesindaco con delega al commercio Alessandro Puccinelli; associazione presente, insieme ad una delegazione di commercianti di via Roma, dal coordinatore Claudio Del Sarto ed il referente della strada Carlo Sardelli.

Il progetto prevede la creazione di un percorso pedonale, contraddistinto da una apposita segnaletica e da una cartellonistica, in grado di convogliare i turisti in visita al Museo Piaggio direttamente nel centro di Pontedera passando da via Roma (sia nel tratto aperto al traffico che in quello pedonale) e dal sottopassaggio. “Il progetto è il frutto del grande lavoro dei commercianti di via Roma – spiega Claudio Del Sarto -. Era già stato presentato alla precedente amministrazione quando però la legislatura era ormai in conclusione.

Adesso lo abbiamo illustrato all’assessore Belli ed al vicesindaco Puccinelli, certi che anche il sindaco Franconi che lo aveva già visionato nella sua precedente esperienza di assessore posso conviverne le finalità”. Un percorso “disegnato” ed arricchiti con cartellonistica ed immagini. Ancora il coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord. “Dobbiamo rispondere in maniera concreta alle difficoltà che i commercianti di via Roma, soprattutto nel tratto ancora aperto al traffico, stanno registrando da tempo. Siamo partiti dalla constatazione della crescente attrattività turistica del Museo Piaggio e dalla oggettiva difficoltà di convogliare questi flussi in maniera organizzata verso il centro.

La segnaletica orizzontale – spiega Del Sarto – sarà accompagnata da una cartellonistica specifica ed impreziosita anche da immagini che potrebbero ricordare la Piaggio ed il suo prodotti che l’hanno resa famosa in tutto il mondo”. La conclusione: “I contatti con l’amministrazione comunale proseguiranno per mettere a punto i dettagli del progetto. Nei prossimi giorni con il film Rai su Enrico Piaggio sicuramente Pontedera avrà una grande visibilità in ottica turistica. Dobbiamo essere quindi pronti per non perdere questa opportunità ulteriore nell’interesse della città e del suo tessuto commerciale”.

