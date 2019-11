Quarto evento per la rassegna di Conviviali d'autunno: Sabato 9 Novembre, ore 18.00, Davide Toffolo (cantante dei Tre allegri ragazzi morti) con la presentazione interattiva del libro "Graphic novel is back".

L'evento si svolgerà all'Auditorium Centro Culturale "Le Corti" ed è necessaria la prenotazione scrivendo a - info@placetidee.com -

Per aggiornamenti sull'evento seguire la pagina facebook del Comune di Montespertoli.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montespertoli