Disegni dal vivo di Maicol&Mirco sulle note di Lili Refrain

Domenica 10 novembre al Lumiere di Pisa per la rassegna Fumetti&Popcorn arrivano Maicol&Mirco. Un appuntamento speciale che vedrà alle 19.30 gli autori coinvolti nella presentazione di SOB, il secondo volume dell’Opera Omnia de Gli Scarabocchi (Bao Publishing), moderati da Tuono Pettinato e alle 21.30 impegnati in un live drawing sulle note della musicista romana Lili Refrain.

La rassegna prosegue nella bellissima cornice della sala concerti Lumiere, terzo luogo che ospiterà quest’anno l’iniziativa, di cui si svela un’altra novità. Il terzo appuntamento, infatti, si compone di due momenti in cui gli autori non solo presenteranno il loro ultimo fumetto, incontrando il pubblico, ma anche una loro performance dal vivo nella cosiddetta forma del concerto disegnato.

Iniziata con ARGH, oggi prosegue con SOB, il secondo strepitoso volume della raccolta integrale dell’Opera Omnia de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco il fumetto più dissacrante, illuminante, un’epopea esistenziale e profondamente filosofica senza uguali nel fumetto mondiale. Entrambi i volumi si avvalgono di un book design studiato da LRNZ, ma se il primo è arricchito dall’introduzione di Adriano Ercolani, questo secondo volume è introdotto dalla penna di Alessio Trabacchini. In questa occasione li vedremo disegnare dal vivo per il concerto di Lili Refrain, la chitarrista, compositrice e performer romana, con la quale ha collaborato in più occasioni in particolare per la piece teatrale de Gli Scarabocchi, per cui ha composto la colonna sonora. In questa occasione Refrain porterà in concerto il suo ultimo progetto, il poster audio “ULU” uscito ad ottobre.

Evento in collaborazione con la fumetteria L’Eternauta

Media partner Lo Spazio Bianco

Fonte: Ufficio stampa

