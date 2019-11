Di nuovo in funzione il distributore scambia siringhe a Scandicci

E’ di nuovo in completa funzione il distributore automatico scambia siringhe di Scandicci. Da alcuni giorni è infatti stata sbloccata la gettoniera per l’acquisto delle siringhe danneggiata nelle scorse settimane. La parte relativa allo scambia siringhe ha sempre funzionato regolarmente.

L’Ausl Toscana Centro sottolinea che la tossicodipendenza è una malattia complessa, molto spesso con un lungo decorso, durante il quale l'uso iniettivo di sostanze può causare altre patologie correlate all’abuso di droga (HIV, epatiti, endocarditi ecc.).

La possibilità di utilizzare materiale sterile riduce il rischio di contrarre queste patologie e al tempo stesso l'uso di un contenitore di siringhe fa sì che si riduca l’abbandono di queste a danno dell’ambiente. Le linee guida nazionali ed internazionali raccomandano l'adozione a livello territoriale di interventi di riduzione del danno a fianco delle azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e controllo, indicazioni che appaiono di particolare rilevanza in un periodo in cui i dati epidemiologici confermano un nuovo aumento dell'uso di sostanze stupefacenti.

L’Ausl Toscana Centro già dagli anni Novanta è attiva sul territorio della zona Nord Ovest con interventi di prevenzione e di riduzione del danno da uso di droghe illegali nei contesti di aggregazione dei giovani, attraverso azioni che vengono periodicamente individuate in stretta collaborazione tra il Servizio delle Dipendenze e le amministrazioni comunali.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

