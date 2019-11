Una donna di 77 anni è stata colpita da un'auto mentre si trovava a piedi in via d'Ormicello a Empoli, intorno alle ore 19 di oggi. L'auto, fortunatamente, procedeva a bassa velocità e la donna non avrebbe riportato ferite gravi. È stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta un'automedica.

