Festa del Commercio, FdI: "Pretendiamo risposte chiare"

La temuta pioggia sta creando di nuovo problemi alla Festa del Commercio di Pontedera, dopo che l’amministrazione comunale con una decisione irragionevole, presa a meno di 24 ore dello svolgimento dell’ “Aperishopping”, annullò l’evento, pensò poi di rimandare la festa di quasi un mese, fissando la nuova data all’8 novembre.

Vogliamo ricordare che la serata del 18 ottobre i dati registrati parlarono chiaro: le precipitazioni cumulate furono solo di 0,2 mm, una pioggerella lieve quindi.

Il Sindaco aveva pensato bene di allestire il corso in stile salotto, con poltrone di velluto, non consone a una stagione autunnale dove è probabile che la pioggia faccia la sua comparsa, è questo per noi il vero motivo dell’annullamento dell’evento. Ribadiamo dunque, che la festa fu annullata non per la pioggia ma a causa di una pessima organizzazione dell’amministrazione comunale.

Ora però il problema si ripresenta, le previsioni meteo danno probabili precipitazioni per il giorno stabilito, ancora una volta i commercianti si trovano in una situazione di incertezza.

Oltre ad avere perso molti soldi a causa del primo annullamento dell’evento, rischiano ancora una volta di essere lasciati soli.

È per questo motivo che esigiamo subito delle delucidazioni in merito allo svolgimento della festa in programma Venerdì 8 Novembre, non vogliamo che un eventuale annullamento sia comunicato il giorno prima. Pretendiamo delle risposte chiare per il bene dei commercianti.

Fonte: Fratelli d’Italia Pontedera