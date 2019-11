Festa del Commercio Pontedera annullata per maltempo, fondi utilizzati per l'illuminazione antalizia

Annullata la festa del Commercio dell'8 novembre a causa delle avverse previsioni meteo. I fondi non utilizzati saranno destinati alla copertura integrale dei costi della illuminazione natalizia

L'Amministrazione Comunale di Pontedera ha deciso di annullare la Festa del Commercio 2019 a causa delle avverse condizioni meteo previste anche per il prossimo fine settimana.

Dopo aver sentito anche le associazioni di categoria il Comune ha deciso di non effettuare la consueta festa che avrebbe dovuto prevedere allestimenti sulle strade e attività aperte.

Il Comune ha anche deciso che verrà incontro a chi vorrà comunque proseguire con le attività già organizzate, e deciderà di rimanere aperto nella serata di venerdì 8 novembre. Il Comune lo farà mantenendo l'impegno di rendere la sosta gratuita a partire dalle 18.00 dello stesso giorno. Inoltre i residui economici già stanziati per la Festa saranno ulteriormente utilizzati per l'allestimento della illuminazione natalizia, con il conseguente risparmio per i commercianti, che ogni anno partecipano economicamente.

“Valutando con oggettività la situazione abbiamo deciso di annullare la Festa – commenta il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli -; che non avrebbe potuto avere le condizioni necessarie di sicurezza e di fruibilità. Nessuno più di noi aveva a cuore lo svolgimento di questa iniziativa e avevamo già provato a rinviarla per dare una ulteriore opportunità. Al ritardo dipendente dalla tornata elettorale si sono poi sommate le inclemenze meteorologiche autunnali. Siamo al lavoro ogni giorno per creare le migliori condizioni possibili per la crescita del nostro tessuto commerciale ma a volte, può accadere, non si riesce a fare tutto ciò che si vorrebbe. Ci scusiamo per questo e speriamo di aver miglior fortuna in futuro”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

