Il fiume Elsa diventa pittore delle opere di Roberto Ghezzi, mostra a San Gimignano

Dal 18 ottobre 2019 al 15 febbraio 2020 il fiume Elsa sarà al tempo stesso protagonista e coautore del progetto espositivo di arte ambientale ELSA, realizzato dall’artista cortonese Roberto Ghezzi, curato da Nous Art Gallery e patrocinato dal Comune di San Gimignano edal Comune di Certaldo per la valorizzazione artistica, culturale e ambientale del territorio della Valdelsa. Il progetto si articola in due momenti e in due luoghi diversi:

Dal 18 Ottobre al 2 Novembre 2019, l’artista Roberto Ghezzi ha installato in un tratto del fiume Elsa da lui selezionato, fra i comuni di San Gimignano e Certaldo, sei tele di organza con supporti di legno, che hanno dato vita a opere frutto della collaborazione fra il pittore e l’ambiente fluviale.

Dal 7 Dicembre al 15 Febbraio 2020, i risultati del lavoro collettivo saranno esposti in una mostra personale realizzata presso la sede di Nous Art Gallery in Via Cellolese a San Gimignano.

L’anima di ELSA è riflettere sul concetto filosofico di interdipendenza tra uomo e natura, le cui radici affondano in tempi antichissimi nel pensiero orientale e successivamente anche occidentale, per cui l’essere umano è parte integrante dell’ecosistema cui appartiene, in un flusso continuo del tempo.

Elsa è un organismo complesso quanto quello umano ma nelle cui vene scorre acqua, innervato da vite vegetali e animali e dalle loro storie, parlante una lingua che non sempre riusciamo a comprendere. Roberto Ghezzi è un tramite: traduce per noi questo linguaggio e, grazie alla sua opera, Elsa acquista voce per narrare le sue storie, diventa artista.

ROBERTO GHEZZI, PITTURA | INSTALLAZIONE

Roberto Ghezzi è nato a Cortona nel 1978, dove attualmente vive e lavora. Nipote del noto artista cortonese Gino Ghezzi, inizia a dipingere molto precocemente, frequentando lo studio di scultura e pittura di famiglia.

Negli anni approfondisce la tecnica del suo linguaggio artistico presso la Scuola “Processi Percettivi” all’Istituto d’Arte Piero della Francesca di Arezzo e successivamente frequentando l’Accademia delle Belle Arti Di Firenze.

A partire dagli anni Novanta tiene personali in alcune tra le più prestigiose sedi espositive italiane e all'estero, realizzando opere, ricerche e residenze artistiche in luoghi selvaggi di Alaska, Islanda, Sudafrica, Tunisia e Norvegia.

Se le prime opere di Ghezzi hanno restituito il paesaggio naturale attraverso il suo sguardo, con una mimesi del dato fenomenico, l'attuale ricerca, rimodulando il rapporto tra rappresentazione e realtà e tra artista ed opera, ha portato al totale abbandono dei consueti strumenti pittorici in favore di un nuovo modo di concepire l’espressione artistica stessa.

LOCATIONS

FIUME ELSA | SAN GIMIGNANO, COORDINATE 43.5261082, 11.0701576 | CERTALDO, COORDINATE 43.5263052, 11.0708600

L'Elsa è un fiume toscano lungo circa 70 km, caratterizzato da una notevole salinità data dalla presenza di solfato e di calcio dovuti ai minerali gessosi e calcarei presenti lungo il suo corso. Nasce da tre diverse sorgenti nei pressi della pieve di Molli nel comune di Sovicille, sul versante sud-est della Montagnola Senese, e nel primo tratto è alimentato quasi esclusivamente da acque piovane. A Onci, nei pressi di Gracciano, frazione di Colle Val d’Elsa, l'Elsa rivive grazie all'afflusso delle acque provenienti dalle Vene, sorgenti di acqua calda utilizzate come area termale già in epoca etrusca, che lo arricchiscono tingendolo di un particolare colore turchese e dandogli un leggero odore sulfureo. Nei pressi di Poggibonsi riceve anche le acque dello Staggia, del Foci e del Drove, quindi oltrepassa la pescaia di Ulignano nel comune di San Gimignano e giunge velocemente nei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Certaldo, ricevendo gli affluenti Avane, Zambra, Casciani e Agliena. Fluisce tra rilievi collinari bassi e tondeggianti, bagnando da sud a nord tutti i comuni della Valle cui dà il nome, e termina il suo corso unendosi all’Arno al confine tra la provincia di Firenze e quella di Pisa.

NOUS ART GALLERY | SAN GIMIGNANO

L’ARTE RIEVOCA I PIU’ PROFONDI ISTINTI UMANI

Comunemente tradotto come ‘mente’ o ‘intelletto’, la parola greca ‘Nous’ è una parola chiave nelle filosofie di Platone, Aristotele e Plotino. Ciò che dà a Nous il suo significato speciale non è esclusivamente ciò che ritroviamo alla sua voce nel dizionario – anche altri sostantivi in greco possono significare ‘mente’ – ma il valore attribuito alla sua attività e allo stato metafisico delle cose che sono ‘noetiche’ (intelligibili e incorporee), come distinte dall’essere percepibili e corporee.

Nous Art Gallery è una galleria dalla vocazione ambientale al cui interno è ospitata un’esposizione permanente che, sviluppata e arricchita di anno in anno, raccoglie un corpus di artisti europei i quali interpretano, attraverso molteplici linguaggi, la complessa relazione tra l’uomo e la Terra. La sede principale della galleria si trova a San Gimignano in Via Cellolese, vicino alla Piazza Sant’Agostino, una delle aree più suggestive e culturalmente attive del paese.

L’intento di Nous Art Gallery è promuovere l’arte per portare in primo piano saperi, esperienze e connessioni da e verso la natura.

Nous ha come obiettivo riunire l’artista e il pubblico verso l’osservazione, la contemplazione, e l’esplorazione del mondo vivente.

Nous valorizza l’espressione artistica come esperienza di vita, rispettando l’appartenenza dell’essere umano alla natura e all’universo, supportando il dialogo e l’interazione fra artisti toscani ed internazionali.

L’ambizione di Nous è anche quella di mettere in dialogo le arti visive con altre esperienze che coinvolgano tutti i sensi.

Fonte: Ufficio stampa

