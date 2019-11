A friday for future, riflessioni sull'ambiente a Certaldo

“A friday for future”: riflessioni sull’ambiente è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì prossimo 8 novembre, alle ore 17.30, nei locali del Centro Polispecialistico Pediatrico “L’isola di Bau” di Certaldo, diretto dal professore Joussef Hayek.

Esperti di varie discipline si confronteranno sui cambiamenti climatici e sul loro possibile impatto sulla salute dei bambini e non solo, con l’intento di sensibilizzare sull’argomento per prevenire.

Anna Maria Papini (docente di Chimica, Laboratorio Inter-dipartimentale di chimica e biologia di Peptidi e Proteine – dell’Università di Firenze) parlerà del “ Progetto MILCH: interferenti endocrini e salute dei bambini”: gli interferenti endocrini sono una vasta gamma di sostanze molto diffuse nell’ambiente e negli alimenti, che interferiscono con l'equilibrio ormonale, e possono anche, a concentrazioni molto basse, alterare l’apparato endocrino ed esporre a successivi rischi, quali l'obesità, il diabete, anomalie dello sviluppo neurologico e neuroendocrino. Il progetto Life MILCH si propone di ridurre l’impatto potenziale degli interferenti endocrini sulla salute del bambino, valutandone i livelli di esposizione nei periodi critici dello sviluppo neonatale, durante l’allattamento e la gravidanza.

Claudio Leonzio (docente di Ecologia dell’Università di Siena) interverrà, invece, su “ I veleni dell’uomo e le malattie del pianeta”: i microinquinanti sono sostanze di origine antropica che a basse concentrazioni presentano un elevato potenziale tossicologico e spesso hanno un'elevata capacità di dispersione nell'ambiente fino a diventare contaminanti globali. Saranno evidenziati alcuni aspetti importanti della contaminazione: la difficoltà di prevedere gli effetti ecotossici sul lungo periodo, la rapidità con cui avviene la diffusione globale e la imprevedibilità dei comparti ambientali di accumulo. Si parlerà di alcuni gruppi di contaminanti persistenti di vecchia e nuova generazione, della diffusione ambientale della antibioticoresistenza, degli effetti globali delle combustioni e si farà cenno agli impatti delle plastiche nell'ambiente marino.

Sara Poggiali (dermatologa e allergologa pediatrica dell’“Isola di Bau”) parlerà di “ Filtri solari e impatto ambientale: Luci e Ombre”: i raggi UV rappresentano un importante fattore di rischio per l’insorgenza di tumori della pelle. Tuttavia, i filtri solari, sebbene nati per proteggere la cute dal “danno UV mediato”, non sono scevri di rischi per i pazienti e per l’ambiente. Composti chimici come l’oxybenzone possono non solo causare reazioni allergiche cutanee da contatto e perturbare l’equilibrio endocrino e il corretto funzionamento dell’apparato gastrointestinale (in seguito a ingestione di pesce contaminato) specie nei fragili pazienti pediatrici, ma anche produrre svariati tipi di reazioni tossiche a carico dei coralli e dei pesci che popolano le barriere coralline oceaniche.

Stefano Bechelli (ingegnere, metereologo di MeteoToscana.it) richiamerà l’attenzione su “Uomo e Clima: Che aria tira?” e sul fatto che basta cambiare il peso a una variabile per cambiare il risultato, trattando temi quali “Cambiamenti climatici tra realtà e disinformazione”, “CO2 quale ruolo?”, “Simulazioni di scenari futuri: cosa dicono i modelli sul prossimo clima della terra”, “L’importanza di uno sviluppo di una coscienza climatica planetaria”.

Alberto Negri (presidente dell’Associazione Autismo “Piccolo Principe” di Siena) parlerà, infine, di “Cambiamento Climatico, Coscienza Sociale e Pensiero Autistico: Il caso Greta”, di come ambiente e Autismo sembrino indissolubilmente collegati alla luce dell’attivismo di Greta Thunberg, ambientalista e asperger, e di quanto sia di vitale importanza costruire una coscienza sociale, che a oggi stenta a decollare.

Il convegno sarà moderato da Claudio De Felice (neonatologo e ricercatore dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese) e da Maria Antonietta Cruciata (giornalista e presidente di FIDAPA Sezione di Empoli) . L’evento è aperto alla cittadinanza e prevede un momento di dibattito con il pubblico. I saluti di apertura e di chiusura del convegno saranno a cura di Gherardo Campani e Simona D’Ercole, fondatori dell’Isola di Bau, organizzatrice del convegno.

L’evento è realizzato grazie al supporto della sezione empolese di FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) BPW Italy, Federighi Editore e Perfarma srl.

Fonte: Ufficio stampa

