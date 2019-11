Gara regionale tpl, la posizione di Confservizi Cispel Toscana

“Confservizi Toscana, che associa le aziende toscane che compongono Mobit (CTT Nord, Tiemme, Busitalia-Sita Nord, Cap, Copit, Trasporti Toscani, Autoguidovie) condivide la preoccupazione espressa in questi giorni da Mobit stessa e da altre associazioni di impresa, per la decisione della Giunta regionale di voler procedere all’assegnazione del servizio ad Autolinee Toscane/RATP senza attendere le sentenze di TAR e del Consiglio di Stato attese prossimamente. Come ha saggiamente indicato il Consiglio regionale in un suo recente ordine del giorno, è opportuno attendere tutti i tempi giudiziari prima di procedere ad una decisione così delicata ed importante per la Toscana ed i toscani, evitando forzature incomprensibili ed inutili che generano soltanto contenziosi ed incertezze per un servizio così essenziale come quello della mobilità. Resta evidente che una scelta accorta e prudente è quella di procedere ad una proroga della gestione attuale, secondo le norme esistenti, che consenta a tutti gli attori una valutazione attenta e ponderata della prossima sentenza del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul contenzioso in essere. Solo così sarà possibile procedere con ordine e correttezza in questa intricata vicenda, garantendo la continuità del servizio e gli investimenti previsti”. Questa la posizione di Confservizi Cispel Toscana sulla gara regionale del trasporto pubblico locale, espressa dalle parole del presidente Alfredo De Girolamo e del coordinatore TPL Massimiliano Dindalini.

In riferimento alle note vicende della gara regionale di lotto unico, oggi si è riunita l’Assemblea dei Soci di COPIT SpA che ha adottato la seguente delibera:

L’Assemblea dei soci di COPIT riunita il 5/11/2019:

1. approva e condivide l’attività sinora svolta dagli amministratori a tutela della continuità aziendale e dei valori societari;

2. invita gli amministratori a porre in essere tutte le azioni che si ritengano necessarie per tutelare il patrimonio societario dal rischio di una perdita di valore in assenza delle sentenze definitive su tutti i procedimenti in corso;

3. auspica affinché venga accolta l’istanza cautelare presentata da MOBIT scarl per la sospensione del procedimento in atto posto dalla Regione con l’aggiudicazione definitiva;

4. invita la Regione affinché non proceda con la fase di cessione dei beni e del personale, e conseguentemente con la firma del contratto di gara, fino all’esito definitivo delle sentenze su tutti i procedimenti in corso.

L’Assemblea con voto palese approva la proposta di deliberazione sopra richiamata.

Fonte: Ufficio Stampa

